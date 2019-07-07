İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gervinho'yu istediğini yazdı

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girme hedefinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi.

Sport Italia'da yer alan habere göre, iki ezeli rakip Serie A ekiplerinden Parma forması giyen Gervinho'nun transferi konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kariyerini Avrupa futbolunun üst seviyesinde sürdürmek isteyen Gervinho'nun gelen teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.

Kariyerinde Lille, Arsenal, Roma gibi takımların formasını giyen Gervinho için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Monaco, Fiorentina, Inter'in de ilgilendiği belirtiliyor.

2018-19 sezonunun başında Hebei China Fortune takımında Parma'ya transfer olan Fildişi Sahilli golcü, İtalyan ekibi ile çıktığı 30 maçta 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

GERVİNHO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Gervinho kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde…

1987 doğumlu Fildişili futbolcu Gervinho futbol kariyerindeki büyük sıçrayışı Lille'de giydiği sezon yaptı. 2009 yılında Fransız kulübüne imza atan Gervinho burada sergilediği performansla Premier Lig'in yolunu tuttu. Arsenal'de iki yıl forma giydikten sonra 2013 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. Roma'da toplam 3 sezon forma giyen kanat forvet 2016'nın Ocak ayında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer oldu. Gervinho, 2 yıllık Çin macerasının ardından Parma’ya transfer oldu.