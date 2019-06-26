Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7643
  • 6,5554
  • 260.251
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe ve Beşiktaş'in istediği Vanja Panic, Lazio'ya imza atıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'in istediği Vanja Panic, Lazio'ya imza atıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'in istediği Vanja Panic, Lazio'ya imza atıyor

Serie A devi Lazio, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın peşinden koştuğu ‘wonderkid’ Vanja Panic transferinde sona geldi.

17 yaşındaki Sloven futbolcu Vanja Panic'in ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Panic'i Beşiktaş'ta bir süredir takip ediyordu. İki takıma da kötü haber İtalya'dan geldi. Serie A Takımı Lazio Panic transferini bitirmeye yaklaştı.

Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Panic için Lazio kulübü girişimlerini sürdürüyor. İtalyan devi oyuncunun kulübü ile anlaşma noktasına geldi.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Fenerbahçe'nin uzun süredir yakından takip ettiği Vanja Panic için Olimpija kulübü 500 bin Euro bonservis istiyordu.

BEŞİKTAŞ TAKİPTEYDİ

Beşiktaş adına genç oyuncuyu Bayram Bilim’in tam 4 aydır izlediği ve raporlarını düzenli olarak Beşiktaş’a aktardığı gelen haberler arasındaydı.

VANJA PANIC KİMDİR?

2002 yılında Slovenya'nın Koper şehrinde dünyaya gelen Vanja Panic, futbola 2017 yılında Luka Koper'de başladı. Kısa süre içerisinde sivrilen Panic, önce Domzale'ye ardından Olimpija'ya transfer oldu. 1.83 boyundaki yıldız adayı, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkili kullanabilen Panic, şutları ve ara paslarıyla dikkat çekiyor.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Japonya´nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan ´Obaachan´  isimli bir müzik grubu, G20 zirvesi

Babaannelerden Rekor Kıran Rap Şarkısı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cem Yılmaz oyaladı, Şener Şener mutfak kapısından kaçtı

Fındığa 'kahverengi kokarca' tehdidi