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  3. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Konoplyanka, Schalke 04'ten ayrılıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Konoplyanka, Schalke 04'ten ayrılıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Konoplyanka, Schalke 04'ten ayrılıyor

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gündemindeki Yevhen Konoplyanka hakkında açıklamalarda bulundu. Wagner ayrıca Ozan Kabak’a da değindi.

TM Dijital Haber Merkezi

1995 yılında Mainz’dan Schalke’ye transfer olan ve Alman kulübünde 2 yıl top oynadıktan sonra Gütersloh’un yolunu tutan David Wagner 22 yıl sonra Schalke’ye bu sefer teknik direktör olarak geri döndü. Geçtiğimiz sezon BundesLiga’da kabus gibi bir dönem yaşayan ‘Maviler’ Wagner ile yeniden bir çıkış yakalamak isterken, tecrübeli teknik adamın kadro yapılanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da yakından ilgilendirdi.

Schalke’ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu açıklayan 47 yaşındaki çalıştırtıcı Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği Konoplyanka hakkında önemli bilgiler verdi. Ozan Kabak’a da değinen Wagner, takımdan ayrılacak 3 futbolcunun ismini basın mensuplarıyla paylaşırken ABD’li antrenörün kadroya katılacak isimler hakkında sır vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte David Wagner’in Konoplyakna ve Ozan Kabak açıklamaları…

Yevhen Konoplyanka

Konoplyanka ile oturduk konuştuk, bize yeni bir macera yaşamak istediğini ve takımdan ayrılacağını söyledi.

Ozan Kabak

Şunu söyleyebilirim ki; ne yapmak istediğimizi gerçekten çok iyi biliyoruz ve Ozan konusunda biraz daha sabra ihtiyacımız var o kadar…

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