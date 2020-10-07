Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Ze Luis, Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak adına çalışmalar yürüttüğü Porto'nun forvet oyuncusu Ze Luis, Rusya'ya döndü. 2015-19 yılları arasında Rusya'da Spartak Moskova forması giyen golcü oyuncu, bu kez Lokomotiv Moskova'ya transfer olarak geri döndü.
7 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA 3 YILLIK İMZA
Eşi de Rus olan 29 yaşındaki golcü, 7 milyon Euro karşılığında transfer oldu Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ze Luis'in yeni takımında 29 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitri Pelkas'ın transferine yönelik ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Bugün saat 23:59'a kadar kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyu 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray, Ozornwafor'u dışarıda bırakma kararı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.