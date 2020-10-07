Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Ze Luis, Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu

Yaz transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Ze Luis, 7 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Golcü futbolcu, Rus ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak adına çalışmalar yürüttüğü Porto'nun forvet oyuncusu Ze Luis, Rusya'ya döndü. 2015-19 yılları arasında Rusya'da Spartak Moskova forması giyen golcü oyuncu, bu kez Lokomotiv Moskova'ya transfer olarak geri döndü.



7 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA 3 YILLIK İMZA

Eşi de Rus olan 29 yaşındaki golcü, 7 milyon Euro karşılığında transfer oldu Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ze Luis'in yeni takımında 29 numaralı formayı giyeceği açıklandı.