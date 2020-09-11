Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Bruno Peres için girişimlerde bulunduğu iddia edildi

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Roma'nın 30 yaşındaki sağ beki Bruno Peres için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan ekibiyle geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göz dolduran Brezilyalı futbolcunun bu yaz takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in yeni adresinin yine Türkiye olabileceği belirtildi.



BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için şimdi ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin girişimde bulundukları aktarıldı. Football News 24'e göre önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Bu doğrultuda iki Türk ekibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer adına girişimde bulundukları belirtildi.

LİGİN İKİNCİ YARISINDA COŞTU

Brezilyalı oyuncu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak forma giydiği Sao Paulo'dan bonservisinin olduğu Roma'ya dönmüştü. Tecrübeli sağ bek, Roma forması altında ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

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30 yaşındaki oyuncu, 2017'de 12 milyon Euro bonservis karşılığında Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılmakta.