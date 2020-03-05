Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezasını onadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezası da onandı.

Kurul, Fenerbahçe'ye çeşitli gerekçelerle verilen toplamda 287 bin TL'lik para cezasına yapılan itirazların tamamını reddetti.



Beşiktaş Kulübü'ne verilen 100 bin TL'lik para cezasına yapılan itiraz reddedildi. Ahmet Nur Çebi'ye verilen 75 bin TL'lik para cezasını ise 50 bin TL olarak indirdi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

1. E.2020/33- K.2020/ 77

Futbolcu Berkan Burak Turan'ın Eyüp Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.01.2020 tarih ve E.2019/508 - K.2020/18 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabul edilerek; 8.823,51 TL tutarlı alacağın, UÇK kararı ile hükmedilen alacak miktarına eklenmesi neticesinde; davacı futbolcunun alacağının 29.411,66 TL olarak düzeltilmesine,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

2. E.2020/34- K.2020/78

Düzce Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Sabutay Alper Bayülken ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.01.2020 tarih ve E.2019/544 - K.2020/39 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/68- K.2020/79

Beşiktaş A.Ş. Kulübü ve Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 18.02.2020 tarihli E.2019-2020/643 K.2019-2020/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.03.2020 Perşembe günü saat 15:00'de Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüp Vekilleri Av. Koray Akkalp, Av. Didem Sunna ve Av. Deniz Çiftçi'nin hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FTD'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FTD'nin 38/3-b maddesi uyarınca 75.000,00 TL para cezasının; 50.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/71- K.2020/80

Tercan 17 Şubat Spor Kulübü'nün 17.02.2020 taihli itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Tercan 17 Şubat Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2020/72 - K.2020/81

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 25 sayılı toplantısında aldığı; Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oyçokluğu ile,

6. E.2020/76- K.2020/82

Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu İbrahim Fatih Dilek ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/688 K.2019-2020/832 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu İbrahim Fatih Dilek'in rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/77- K.2020/83

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 20.02.2020 tarihli E.2019-2020/645 K.2019-2020/757 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dalayı ve bu eylemin aynı seon içinde 3. kez gerçekleştirlimesi nedeniyle FTD'nin 49/3. maddesi uyarınca 75.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün emniyet ve güvenlık tedbirine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FTD'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/86- K.2020/84

Bucak Belediye Oğuzhan Spor Kulübü'nün futbolcusu Feyzan Furkan Güroğlu ile ilgili AFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/1231 K.2019-2020/1579 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Bucak Belediye Oğuzhan Spor Kulübü'nün futbolcusu Feyzan Furkan Güroğlu'nun yardımcı hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2020/87- K.2020/85

Yılport Samsun Spor Kulübü'nün PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/691 K.2019-2020/812 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dalayı ve bu eylemin aynı seon içinde 2. kez gerçekleştirlimesi nedeniyle FTD'nin 49/3. maddesi uyarınca 16.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/88- K.2020/86

1926 Bulancak Spor Kulübü'nün AFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/1209 K.2019-2020/1574 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; 1926 Bulancak Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

11. E.2020/96- K.2020/87

Isparta 32 Spor Kulübü'nün AFDK'nın 03.03.2020 tarihli E.2019-2020/1232 K.2019-2020/1624 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Isparta 32 Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile,

12. E.2020/97- K.2020/88

GSM Kastamonu Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ahmet Yıldırım, idarecileri Güney Kanat, Fatih Yiğit ve futbolcusu Yusuf Türk ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/688 K.2019-2020/831 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- GSM Kastamonu Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ahmet Yıldırım'ın rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti FTD'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam, 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- GSM Kastamonu Spor Kulübü'nün idarecisi Güney Kanat'ın rakip mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FTD'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- GSM Kastamonu Spor Kulübü'nün idarecisi Fatih Yiğen'in, rakip takım futrbolcularına yönelik saldırıları nedeniyle FTD'nin 46/1-b maddesi uyarınca 150 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- GSM Kastamonu Spor Kulübü'nün futbolcusu Yusuf Türk'ün rakip takım futrbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FTD'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

13. E.2020/98- K.2020/89

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FTD'nin 52/2. maddesi uyarınca 72.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca Saha olaylarına karışan taraftarlarının Fenerium Alt Avis G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto K, L, M, N, O, P Migros A, B, C, D, E, F, J, K, L, M Fenerium Avis Alt A,B, C, D, E, F, G, H, I Fenerium Üst A,B, C, D, E, F, G, H, I Maraton Üst A,B, C, D, E, F, G, H, I Maraton Alt A,B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Fenerium Alt Avis G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabaka bloke edilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dalayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FTD'nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 40/2. maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.