Fenerbahçe ve Beşiktaş, Mehmet Can Kocabaş'ı transfer etmek için yarışıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta maddi imkansızlıklar ve transfer yasağıyla eksi 3 puanla dibe demir atan Manisaspor'da genç orta saha oyuncusu Mehmet Can Kocabaş'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takibe aldığı öğrenildi. Manisaspor'la alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 18 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Mehmet Can'ı kadroya dahil edebilmek için yarışa girdiği bildirildi.
Manisaspor altyapısından yetişip geçen sezon siyah-beyazlılarda profesyonelliğe adım atan genç orta saha bu sezonun ilk yarısında 14 lig maçına çıkıp 1 gol attı. Mehmet Can'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Altınordu ve Altay'ın da istediği belirtildi.
(DHA)
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