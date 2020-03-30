Fenerbahçe ve Beşiktaş, genç stoper David Domgjoni'nin peşinde

Menemenspor'da oynayan genç stoper David Domgjoni, Süper Lig devlerinin listesine girdi.

Devre arası transfer sezonunda Laçi’den 50 bin euro’ya alınan ve Menemenspor’da oynadığı futbolla kısa süre içerisinde tüm dikkatleri üzerinde toplayan David Domgjoni’nin Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın takibine takıldığı öğrenildi.



Sadık Çiftpınar, Falette, Adil Rami, Zanka gibi stoperlerlerden beklediği verimi alamadığı gibi bu isimlere hatrı sayılı ücretler ödeyen Fenerbahçe’nin maliyeti düşük yetenekli defans oyuncusu avına çıktığı belirtilirken, sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki Kosovalı oyuncu David Domgjoni’yi göz hapsine aldığı bildirildi. Yedek kulübesinde sorun çıkarmayacak görev aldığında ise formanın hakkını vereceği düşünülen Domgjoni’nin Sergen Yalçın tarafından da izlendiği kaydedilirken, genç teknik adamın şimdiden Menemenspor hocası Cenk Laleci’yle görüşmelere başladığı bilgisi geldi.

1.90 boyunda olan, güçlü fiziği ve oyun yapısı anlamında Merih Demiral’ı andıran Domgjoni’nin çok yakın bir süre içersinde Kosova Milli Takımın’da görev alan Bernard Challandes tarafından kadroya dahil edileceği anlaşılırken, önümüzdeki sezon küçülmeye gitmeye hazırlanan Süper Lig devlerinin Domgjoni gibi yetenekli stoperlerle birebir ilgilenmesi camialarlarda da merak uyandırıyor.