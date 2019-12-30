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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Choupo Moting için her an harekete geçebilir

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Choupo Moting için her an harekete geçebilir

Hemen hemen 2 yıldır her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Choupo Moting bu sefer Türkiye’ye gelebilir.

TM Dijital Haber Merkezi

Hemen hemen 2 yıldır her transfer döneminde adı  Süper Lig devleriyle anılan Choupo Moting bu sefer Türkiye’ye gelebilir.

MOTİNG PSG'DEN AYRILACAK

Sezon sonunda Real Madrid’le kontratı sona erecek olan ve ülkesine geri dönmeye sıcak bakan Karim Benzema’nın PSG’le görüştüğü ortaya çıkarken, Fransız yıldızın Ocak ayında bile takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Forvet hattında İcardi, Neymar, Cavani, Mbappe gibi süper ayaklara sahip olan PSG’nin Benzama’yı transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedilirken bu kadar forvet arasında şansı kalmayan Maxim Choupo-Moting’in Lig 1 devinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR

Daha önce menajerlerine ‘PSG’de çok mutluyum bana herhangi bir teklif getirmeyen’ talimatı veren Moting’in bu sefer arayışlara koyulduğu anlaşılırken, 30 yaşındaki forvetin Süper Lig kulüplerine göz kırptığı belirtildi. Vedat Muric’in alternatifini arayan Fenerbahçe ve Burak Yılmaz’ı boşluğunu doldurabilecek bir futbolcu bakan Beşiktaş’ın Kamerunlu golcü için harekete geçecekleri tahmin edilirken, Mehmet Ekici, Loris Karius, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo gibi oyuncularını iki dev kulüpte oynatan ‘ROGON’ menajerlik şirketinin Moting’i de bu kulüplerden birine verebileceği düşünülüyor.


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