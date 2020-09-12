Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez Ivan Saponjic transferi için karşı karşıya

Beşiktaş, yeni sezon için forvet arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe de Vedat Muriqi sonrası için planlarını yapıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde de iddia edildiği gibi TUTTOmercatoWEB'e göre bu kez Atletico Madrid'in bir başka forvet oyuncusu Ivan Saponjic için karşı karşıya gelmiş durumdalar.
YENİ DURAĞININ TÜRKİYE OLMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yaz Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Saponjic, İspanyol ekibinde aradığı şansı bulamadı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. La Liga'da toplam 4 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki forvet ile Celtic'in de ilgilendiği belirtilmesine rağmen yeni durağının Türkiye olması bekleniyor.
KALINIC’TEN SONRA SAPONJIC SAVAŞI
Nikola Kalinic transferinde karşı karşıya geldikleri belirtilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen Bruno Peres ile ilgilendikleri de belirtilmişti. İki ekip, bu kez ise Ivan Saponjic'i kadrolarına katabilmek adına bir rekabet halindeler.
AZİZ YILDIRIM İSTEMİŞTİ
Genç oyuncu, Partizan forması giydiği dönemde takım arkadaşı Andrija Zivkovic ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. O dönemki başkan Aziz Yıldırım'ın iki oyuncunun transferi adına Belgrad'da görüşmeler yaptığı belirtilmiş fakat devreye giren Portekiz ekibi Benfica, iki oyuncuyu da kadrosuna katmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyeti yorumlayan eski futbolcu Tümer Metin, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündemine de değindi. Emre Belözoğlu'yla görüştüğünü belirten Tümer, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki; Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır. Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.
Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.
Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Beşiktaş'la anlaşan ve yarın imza için İstanbul'a gelmesi beklenen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kendisi için tasarlanan Siyah-Beyaz formalı görseli profil fotoğrafı yaptı.