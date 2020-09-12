Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez Ivan Saponjic transferi için karşı karşıya

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Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nikola Kalinic'ten sonra şimdi de Ivan Saponjic transferi için karşı karşıya. Atletico Madrid'te aradığı şansı bulamayan 23 yaşındaki golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Sırp forvetin yeni durağının Türkiye olması bekleniyor. Öte yandan Ivan Saponjic, Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş, yeni sezon için forvet arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe de Vedat Muriqi sonrası için planlarını yapıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde de iddia edildiği gibi TUTTOmercatoWEB'e göre bu kez Atletico Madrid'in bir başka forvet oyuncusu Ivan Saponjic için karşı karşıya gelmiş durumdalar.



YENİ DURAĞININ TÜRKİYE OLMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yaz Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Saponjic, İspanyol ekibinde aradığı şansı bulamadı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. La Liga'da toplam 4 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki forvet ile Celtic'in de ilgilendiği belirtilmesine rağmen yeni durağının Türkiye olması bekleniyor.

KALINIC’TEN SONRA SAPONJIC SAVAŞI

Nikola Kalinic transferinde karşı karşıya geldikleri belirtilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen Bruno Peres ile ilgilendikleri de belirtilmişti. İki ekip, bu kez ise Ivan Saponjic'i kadrolarına katabilmek adına bir rekabet halindeler.

AZİZ YILDIRIM İSTEMİŞTİ

Genç oyuncu, Partizan forması giydiği dönemde takım arkadaşı Andrija Zivkovic ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. O dönemki başkan Aziz Yıldırım'ın iki oyuncunun transferi adına Belgrad'da görüşmeler yaptığı belirtilmiş fakat devreye giren Portekiz ekibi Benfica, iki oyuncuyu da kadrosuna katmıştı.