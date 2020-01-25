Fenerbahçe ve Başakşehir arasında kritik randevu! Muhtemel 11'ler...

SPOR GÜNDEMİ

'Başkanın üzerine laf söylenmez!' 'Başkanın üzerine laf söylenmez!' Başkan Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına “Başkanın üzerine laf söylenmez” diyerek tepki gösterdi. Açıklamaları resmi organlardan paylaşılmayan Terim bu olaya çok üzüldü. İstifalar devam edecek...

'Sen mi oynayacaksın?' 'Sen mi oynayacaksın?' HÜSEYİN Türkmen kendisini eleştiren bir taraftara çok sert yanıt verdi.

Soumaoro düellosu Soumaoro düellosu Trabzon, Fransız stopere Genoa’nın talip olmasının ardından girişimlerini hızlandırdı. Son teklif sunulacak.

Yeni hedef Lyanco Yeni hedef Lyanco SKY ITALIA’NIN haberine göre; Galatasaray’ın stoperdeki yeni hedefi Torinolu Lyanco (22).

'Fikirler ayrıysa yollar ayrılır' 'Fikirler ayrıysa yollar ayrılır' Terim’in, “Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığı oldu” sözüne Başkan Cengiz, “Burası felsefe kulübü değil. Fikir ayrılğı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikir varsa, ayrı ayrı yollar olur” cevabı verdi.

Yıldızlar Çin'den kaçıyor Yıldızlar Çin'den kaçıyor Korona virüsünün yarattığı kabus sürerken, hastalığın merkezi olan Çin’in Wuhan kentinde büyük bir panik yaşanıyor. Trabzonspor’un eski yıldızı Mbia, kaçtı. Diğer sporcular da şehirden çıkmaya çalışıyor.