Fenerbahçe ve Başakşehir arasında kritik randevu! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin orta hakemi Fırat Aydınus, yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan, Elia, Visca, Crivelli
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