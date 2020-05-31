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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 14:05
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Fenerbahçe, Tuğçe Canıtez'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Tuğçe Canıtez'in sözleşmesini uzattı

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Fenerbahçe, kadın basketbol takımı kaptanı Tuğçe Canıtez'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Tuğçe Canıtez 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice kupalara kaptan." ifadelerine yer verildi.

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