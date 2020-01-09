Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır."
Fenerbahçe, Simon Falette’nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Fransız basını Lyon'un Ocak transfer listesini yayınladı. Ofansif bölgeyi güçlendirmek isteyen Lyon'un opsiyonları arasında Belhanda da yer alıyor.
Galatasaray Kulübü, "Denetim Kurulu'nun aklanmamasından ötürü seçime gitme zorunluluğu oluşması" ile ilgili iddiaları yalanladı.
Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı; transfer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Sekidika ile ilgili Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi.