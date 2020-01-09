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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 00:07
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 00:08

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

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Fenerbahçe, Simon Falette’nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır."

 

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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Simon Falette’nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

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