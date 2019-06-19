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  3. Fenerbahçe transferde yol haritasını çizdi! İki menajere tam yetki verildi

Fenerbahçe transferde yol haritasını çizdi! İki menajere tam yetki verildi

Fenerbahçe transferde yol haritasını çizdi! İki menajere tam yetki verildi

Kolarov için Fenerbahçe'ye yardım eden Mirsad Türkcan - Ramadani ikilisinin, Başkan Ali Koç'a en az iki futbolcu daha vermesi bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon özellikle yabancı transferlerin hemen hemen hepsinde karavana atan ve maddi anlamda büyük bir zarara uğrayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç bu sefer aynı hataları yapmak istemiyor.

SÜPER LİG’DE OYNAYAN FUTBOLCULARIN HEPSİ TUTTU

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro mühendisliği için kolları sıvayan Koç ve ekibi geniş futbolcu havuzuna sahip olan Mirsad Türkcan-Fali Ramadani ikilisiyle masaya otururken, Fenerbahçe’nin LİAN Sports’tan en az 2-3 oyuncu alması bekleniyor.  Daha önce Süper Lig’e Daniel Aleksic, Adem Ljajic, Anthony Nwakaeme gibi yıldız futbolcuları getiren Türkcan – Ramada’nin bu sefer Finnbogsson, Kalinic, Fejsa, Konoplyanka ve Marko Rog gibi tecrübeli futbolculardan en az iki tanesine sarı lacivertli formayı giydireceği tahmin edilirken, bu menajerlerin Kolarov’da da etkin bir rol üstlenmesi camiada ‘Bu grup daha çok transfer bitirecek’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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