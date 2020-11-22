Fenerbahçe transferde şov devre arası devam edecek

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son iki sezonu 6. ve 7. sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro kurdu.
Kanarya; Diego Perotti, Mbwana Samatta, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimler dahil olmak üzere tam 18 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. 18 takviyenin yanı sıra geçtiğimiz sezon kadroda yer alan birçok oyuncuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı hamlelerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Gelecek vadeden isimler üzerinde tarama yapan sportif direktör Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde Erol Bulut'un ısrarcı olduğu Bakasetas için harekete geçecek.
Sezon başında Yunan yıldızın kulübü Alanyaspor ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ısrarı nedeniyle ocak ayında bu transferi bitirecek.
Kısa sürede takıma uyum sağlayan Pelkas ile çok istediği Bakasetas'ın ayrı özelliklere sahip olduklarını belirten Bulut'un, "Farklı tarzda oyuncular. İkisinin birlikte kadroda olmasını çok istiyorum" dediği öğrenildi.
Bakasetas için Alanyasporlu yetkililerle temasa geçeçek Emre Belözoğlu'nun Yunan futbolcuyu kış transfer döneminde takıma kazandırmayı planladığı belirtildi.
Güney ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numaranın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Alanyaspor formasıyla ikinci sezonuna giren Bakasetas, geçtiğimiz yıl Süper Lig'e damga vuran isimler arasındaydı. 2019-20'de 34 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Yunan oyuncu, bu sezon ise oynadığı 7 Süper Lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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