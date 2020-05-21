Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.
EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA
Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal. Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon Euro olduğunu ifade etti. Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.
Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için G.Saray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun 3 sezon için maliyeti 5 milyon Euro...
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.