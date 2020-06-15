Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası Çeyrek Final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 13 Türkiye Kupası, 9 özel, 4 Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 126 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 40 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 158 golüne, Trabzonspor 138 golle cevap verdi.
KUPA’DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon’da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor’u 8 maçtır yenemiyor.
Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe’ye hem Süper Lig’de hemde Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 3 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe’ye İstanbul’da oynadığı son 4 maçta ise yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer rakibi karşısında deplasmanda 4 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında son galibiyetini İstanbul’da 2015-16 sezonunda 2-0’lık galibiyetle elde etmişti.
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