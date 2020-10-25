Bu akşam saat 19:00’da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.
Mücadelenin AVAR hakemleri ise Abdülkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.