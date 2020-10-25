Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

Feghouli yeniden idmanda Feghouli yeniden idmanda Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11 Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11 Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.

Beşiktaş bu kez Cenk'in işini bitiriyor Beşiktaş bu kez Cenk'in işini bitiriyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.