Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.
Zorlu mücadelede tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.
Trabzon’da oynanan ilk maçı Bordo-Mavililer 2-1’lik skorla kazanmıştı.
BU SEZON İLK KEZ…
Öte yandan Cüneyt Çakır bu sezon ilk kez Trabzonspor’un ezeli rakipleriyle oynayacağı bir maçı yönetecek.
Tecrübeli hakem geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Karşılaşmada Sadık Çiftpınar kırmızı kart görmüştü.
BU SEZON İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALAN HAKEMLER
Süper Lig | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / Fırat Aydınus
Süper Lig | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / Ali Palabıyık
Ziraat Türkiye Kupası | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / Yaşar Kemal Uğurlu
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.