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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:00
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

Zorlu mücadelede tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Trabzon’da oynanan ilk maçı Bordo-Mavililer 2-1’lik skorla kazanmıştı.

BU SEZON İLK KEZ…

Öte yandan Cüneyt Çakır bu sezon ilk kez Trabzonspor’un ezeli rakipleriyle oynayacağı bir maçı yönetecek.

Tecrübeli hakem geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Karşılaşmada Sadık Çiftpınar kırmızı kart görmüştü.

BU SEZON İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALAN HAKEMLER

Süper Lig | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / Fırat Aydınus

Süper Lig | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / Ali Palabıyık

Ziraat Türkiye Kupası | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / Yaşar Kemal Uğurlu

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