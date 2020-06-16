Ziraat Türkiye kupası yarı final rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda Trabzonspor'u konuk edecek. Büyük bir heyecanla beklenen derbi için heyecan dorukta. Türk futbolunun iki dev ismi, Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün Kadıköy'de yarı final rövanşına çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde bu kez final etabına yükselebilmek için ter dökecek. Seyircisiz oynanan maçları canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Fenerbahçe Trabzonspor maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BU SEZON İLK KEZ…

Öte yandan Cüneyt Çakır bu sezon ilk kez Trabzonspor’un ezeli rakipleriyle oynayacağı bir maçı yönetecek.

Tecrübeli hakem geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Karşılaşmada Sadık Çiftpınar kırmızı kart görmüştü.

127. RANDEVU



Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapacakları maçla birlikte 127. kez karşı karşıya gelecekler.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 13 Türkiye Kupası, 9 özel, 4 Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 126 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 40 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 158 golüne, Trabzonspor 138 golle cevap verdi.

KUPA’DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon’da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 8 maçtır yenemiyor.

BU SEZON İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALAN HAKEMLER

Süper Lig | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / Fırat Aydınus

Süper Lig | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / Ali Palabıyık

Ziraat Türkiye Kupası | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / Yaşar Kemal Uğurlu