Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvrak'tan mesaj

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a desteği sürdüren Onur Kıvrak "Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor' ifadelerini kullandı.
Eski kaleci 7 Ocak 2019 tarihinde profesyonel futbolculuk kariyerine son vermişti.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.