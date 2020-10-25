Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvrak'tan mesaj

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a desteği sürdüren Onur Kıvrak "Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor' ifadelerini kullandı.



Eski kaleci 7 Ocak 2019 tarihinde profesyonel futbolculuk kariyerine son vermişti.