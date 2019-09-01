Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig’de 3. haftada Fenerbahçe Trabzonspor’u konuk ediyor. Sezona iyi başlayan sarı lacivertliler Trabzonspor karşılaşmasını da kazanıp 3’de 3 yapmak istiyor. Fırat Aydınus yönetimindeki maç Ülker Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Avrupa kupalarında başarılı performans sergileyen Trabzonspor’da başarısını Süper Lig’de sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21:45’de oynanacak. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

SON 6 MAÇTA HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

3. GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

12 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.