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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 10:04
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  • 28 Ocak 2020 Salı 10:04

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına Başakşehir maçının ilk 11'iyle çıkacak

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına Başakşehir maçının ilk 11'iyle çıkacak

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Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında iyi futbolla kazanan ilk 11’i Trabzonspor deplasmanında da bozmayacak.

Fenerbahçe zorlu fikstürde önce Gaziantep deplasmanında ardından Kadıköy’de Başakşehir karşısında 2-0’lık skorlarla galip geldi. Özellikle son maçta ortaya konan futbol, şampiyonluk yolunda tüm rakiplere ciddi bir mesaj oldu. Sarı-Lacivertliler için zorlu süreç devam ediyor. Bu hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Kanarya’da Ersun Yanal, Başakşehir’i deviren kadroyu korumayı planlıyor. Başarılı teknik adam, Tolga Ciğerci’yi sol kanatta kullanıp orta sahanın direncini artıracak. Rodrigues ise yine sağ kanatta olacak. 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında bu bölgede oynayıp, Clichy’nin ileri çıkmasını engellemiş ve atağa destek vermesinin önüne geçmişti.

Ozan & Gustavo duvarı

Rodrigues bu hafta da aynı rolü, ligin en başarılı savunma oyuncularından olan Filip Novak karşısında üstlenecek. Yanal, Emre Belözoğlu’nu yine yedek bırakarak hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor’un dinamik ve mücadeleci orta sahası Mikel-Ndiaye ikilisine karşı Gustavo-Ozan’la üstünlük kurabileceğine inanıyor.

(Fanatik)

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