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Fenerbahçe top kapma ve pas çalıştı

Fenerbahçe top kapma ve pas çalıştı

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, üçerli takımlar halinde çift kale maçla sona erdi.

Kampa yeni katılan Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı, ikinci bölümdeyse kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Yeni transfer kaleci Altay Bayırdır da salonda yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

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