Fenerbahçe Tomas Soucek için harekete geçti

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Slavia Praglı Tomas Soucek'i Fiorentina, Atalanta ve Werder Bremen'in de istediği bildirildi.

Ancak Çek basını en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve ibrenin Fener'den yana olduğunu belirtti. Bu arada Çek ön libero Slavia Prag'dan ayrılabileciği açıkladı.

Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Slavia Prag'lı Tomas Soucek listenin ilk sırasında yer alıyor.

İki kulüp arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. 24 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon 15 gol kaydetti.

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