Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshediyor

Bugün Mevlüt Erdinç’in sözleşmesini fesheden Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda.
Trt Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertliler 1,5 yıl önce Beşiktaş’tan 3,2 milyon euroya kadrosuna kattığı Tolgay Arslan’ın sözleşmesini feshediyor.
33 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST
2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklifi açıkladı. Yunan ekibinin, 27 yaşındaki golcüye 1 milyon Euro önerdiğini belirten Georgopoulos, Sarı-Lacivertlilerin teklifinin ise 2 milyon euroya yakın olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olmasından dolayı başarılı forvetin Sarı-Lacivertlileri tercih edebileceğini belirtti.
RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
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