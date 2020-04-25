Fenerbahçe, Titi'yi kadrosuna katıyor

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk iddiası yok denecek kadar az olan Fenerbahçe’de gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertlilerde yönetim, bir yandan da takımdaki belirgin eksiklikleri gidermek için çalışıyor.
Özellikle işin savunma kısmına öncelik veren Kanarya’da sol bek için gündeme Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile Başakşehir’den Gael Clichy gelmişti. Stoper konusunda da birçok ismin listeye girdiği Fenerbahçe’de son adayın Göztepe’de oynayan Titi olduğu öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA…
Süper Lig’de 5 yıldır forma giyen, daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor’da oynayan, şimdi de İzmir ekibinin başarısı için ter döken 32 yaşındaki Brezilyalının sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor ancak tarafların anlaşmaları durumunda 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu konuşuluyor. Fenerbahçe ise ligin en deneyimli stoperlerinden biri olan ve Türk Futbolu’nu haliyle çok iyi bilen tecrübeli savunmacıyı ikna edip 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Güçlü fiziğiyle Göztepe’de savunmanın bel kemiği olan Titi, salgın sebebiyle ligler ertelenmeden önce de takımının bu sezonki vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu.
(Fanatik)
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.