Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için 3 isimle görüşüyor!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin 2. devresinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçen Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Yanal’ın ayrılığının ardından teknik adam arayışlarına başladı. Başkan Ali Koç’un yabancı bir teknik direktör istemesi üzerine arayışlarını sıklaştıran sarı-lacivertli yöneticiler; A, B ve C planlarını belirledi.
İLK ADAY UNAI EMERY
Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için ilk tercih olarak İspanyol teknik adam Unai Emery olarak düşünüyor. Fenerbahçeli yöneticiler, 48 yaşındaki teknik adamı teknik direktörlük görevine getirmek için görüşmelerine devam ediyor.
Kariyerinde birçok kupa bulunan ve son olarak İngiltere’nin köklü kulübü Arsenal’ı çalıştıran Unai Emery, şu an ise herhangi bir takım çalıştırmıyor.
İKİNCİ ADAY: MARCELINO
Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.
54 yaşındaki İspanyol teknik adam şu anda herhangi bir takımda görev almıyor. Marcelino, kariyeri boyunca sadece ülkesi İspanya'da çalışması ise dikkat çekiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, eğer Fenerbahçe'nin başına gelirse ilk kez ülkesi dışında bir takımı çalıştırmış olacak.
ALTYAPI VE SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVLERİ YERLİLERE
Yabancı teknik adam arayışında yönünü İspanyol teknik adamlara çeviren Fenerbahçe, Unai Emery ya da Marcelino isimlerinden birini göreve getirmesi durumunda; yardımcı antrenörlük ve altyapı sorumluluğu görevi için ise Yalçın Koşukavak ismini düşünüyor.
Sarı-lacivertli yönetim ayrıca sportif direktörlük görevi için bu sezon futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu ismini göreve getirmek istiyor.
ÜÇÜNCÜ ADAY: EROL BULUT
Fenerbahçe yönetimi, Unai Emery ve Marcelino isimlerinden biriyle anlaşamaz ise sarı-lacivertli taraftarlarında takımın başında görmek istediği Erol Bulut ismine yönelecek. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut, futbolculuk döneminde Fenerbahçe’de de forma giymişti.
Ayrıca başarılı teknik adam, eğer sarı-lacivertlilerin başına gelmesi durumunda ise kendi teknik ekibini göreve getirmek istiyor.
ALANYASPOR’DA EROL BULUT’UN YERİNE ÇAĞDAŞ ATAN DÜŞÜNÜLÜYOR
Alanyaspor'un Erol Bulut’un görevden ayrılması durumunda ise Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Çağdaş Atan ismini teknik direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi. (Asist Analiz)
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