Fenerbahçe, teknik direktör Rui Vitoria'ya resmi teklifini iletti

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Kalan 8 haftada takımı Tahir Karapınar'e emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için arayışlarını sürdürüyor. Serhiy Rebrov ve Nenad Bjelica isimlerinin ön plana çıktığı Kanarya için son olarak Rui Vitoria'nın ismi gündeme geldi.



YILLIK 2,5 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Goal Arabia'nın okurlarına duyurduğu habere göre Fenerbahçe, Portekizli teknik adama yıllık 2.5 milyon Euro'luk kontrat önerdi. Takımıyla Suudi Arabistan Ligi ve Kupası zaferi yaşayan Vitoria'nın henüz yeni sözleşme yapmadığı ve teklifi beklettiği iddia edildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Son 5 yılda yönettiği takımlarla lige ambargo koyan Vitoria, Benfica ile 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı.

Deneyimli futbol adamı, Al Nassr ile ise 1 Suudi Arabistan Ligi, 1 de Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşadı.

(Fanatik)