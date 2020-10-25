Fenerbahçe taraftarından dev pankart

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı. Trabzonspor maçından 2 gün önce çalışmalara başlanan pankart Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı. Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken, detaylar dikkat çekti.
BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maç sonrası bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a ‘Vicdanınız rahat mı!' diyerek penaltı isyanında bulundu. Taraftarı basın mensupları sakinleştirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bu sonuçla, Hamilton, Formula 1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.