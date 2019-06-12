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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:06 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:06

Fenerbahçe, Tammy Abraham için girişimlerini sıklaştırdı

Fenerbahçe, Tammy Abraham için girişimlerini sıklaştırdı

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran, Frey’i de satış listesine koyan Fenerbahçe, golcü transferinde atağa geçti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler bonservisi Chelsea’de olan geçen sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Tammy Abraham için girişimlerini hızlandırdı. Chelsea ile iyi ilişkiler içinde olan Sportif Direktör Damien Comolli daha önce Abraham’ı kiralamak istediklerini bildirmişti. Comolli’nin İngiliz Kulübü’nden Abraham’ın şartlarını tekrar sorduğu belirtildi. Bu arada Fenerbahçe’nin teklifte bulunduğu bonservisi elinde olan Alman golcü Max Kruse’nin kendisine talip olan Southampton, Newcastle ve Lazio’dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

(Star)

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