Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Yöneticisi Semih Özsoy, açıklamalarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.