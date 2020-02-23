Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Ülker Stadı’nda oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren derbinin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, Kulüp Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.
Emniyet görevlileri, aldığı yoğun güvenlik önlemleriyle taraftarı tesis önüne yaklaştırmadı. Sarı-lacivertliler, derbi yenilgisi nedeniyle "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa", "Koskoca Fener'i ne hale getirdiniz", "Ruhsuz Başkan istemiyoruz" ve "Büyük Başkan Aziz Yıldırım" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, tesise giriş yapan takım otobüsüne taş, cam ve pet şişe ile yumurta attı. Otobüsün tesise girmesinin ardından bir süre daha bekleyen taraftarlar dağıldı.
Samandıra Tesisleri'nde toplanan Fenerbahçe taraftarları, takım otobüsü giriş kapısına yaklaşınca otobüse taş ve şişe gibi yabancı maddeler yağdırdı! (DHA) pic.twitter.com/CtZ4rngg3Z— Akşam Spor (@aksamspor) February 23, 2020
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdıkları maçın ardından konuştu.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında yaklaşık 20 yıl aradan sonra Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sert tepki gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.