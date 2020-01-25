Fenerbahçe Tahkim'e gidiyor

AKŞAM
Fenerbahçe; Faletti ve Ricardo Rodriguez transferlerini futbolcu satarak yapacak. Şu an alıcısı bulunan Kruse, satışı en muhtemel isim olarak ön plana çıkıyor.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem, yine halkımızı kenetledi. Depremzedelere destek olmak isteyenler arasına Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı da katıldı.
Başkan Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına “Başkanın üzerine laf söylenmez” diyerek tepki gösterdi. Açıklamaları resmi organlardan paylaşılmayan Terim bu olaya çok üzüldü. İstifalar devam edecek...
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Üst üste gelen Sivas yenilgisi ve kupada Erzurum’a karşı yaşanan hezimetin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Yönetimin Sergen Yalçın’ı göreve getirmesi bekleniyor.
HÜSEYİN Türkmen kendisini eleştiren bir taraftara çok sert yanıt verdi.
Trabzon, Fransız stopere Genoa’nın talip olmasının ardından girişimlerini hızlandırdı. Son teklif sunulacak.