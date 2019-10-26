Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibieyti getiren golleri 11. dakikada Garry Rodrigues, 14. dakikada Zanka, 28. dakikada Ozan Tufan, 78. dakikada Luiz Gustavo ve 82. dakikada vedat Muriqi kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un tek golü 16. dakikada Serdar Aziz'in ters vuruşuyla geldi.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve 18 puanlı lider AAlanyaspor ile farkı 1'e indirdi. İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

ERSUN YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Victor Moses'ı ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Yanal, Tolga Ciğerci'yi ise yedek kulübesine çekti.

Tecrübeli teknik adam, İttifak Holding Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu. Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodriguez ile Victor Moses'a şans verdi. Ersun Yanal, santrforda ise yine Vedat Muric'e güvendi.

VICTOR MOSES DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Nijeryalı hücum oyuncusu Victor Moses, 67 gün sonra ilk 11'e döndü. Ligin ilk haftasında 19 Ağustos'ta Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanan ve 5-0 kazanılan karşılaşmaya ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu, o maçın 77. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etmişti. Sarı-lacivertlilerin ligde son oynadığı Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alan ancak oynamayan Moses, tam 67 gün sonra formasına kavuştu.

FENERBAHÇE ÜÇ EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde geçen hafta Yukatel Denizlispor ile oynanan mücadelede forma giyemeyen Nabil Dirar ile Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin de maç kadrosuna dahil edilmedi.

ABDULLAH YİĞİTER BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Abdullah Yiğiter, ilk kez A takımın maç kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde, kaleci Harun Tekin yaşadığı akciğer enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik kadroda bulunmazken, bu oyuncunun yerine 19 yaşındaki Abdullah ilk kez kadroya dahil edildi.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, İttifak Holding Konyaspor'un başında eski takımına karşı Kadıköy'e çıktı. Aykut Kocaman'ın yanı sıra kariyerinde daha önceden Fenerbahçe forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran da eski takımına karşı oynadı. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde kaleci Ertuğrul'u tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

VEDAT MURIQI DİREĞE TAKILDI

Fenerbahe evine oynadığı maçta taraftar desteğini de arkasına alarak maça yükek tempoyla başladı. Garry Rodrigues ve Victor Mosess'i kullanarak Konyaspor kalesien yüklenen Fenerbahçe, 6. dakikada direğe takıldı. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Vedat Muriqi vurdu ama top direkten geri geldi. Kanatlardan iyi toparla alan Vedat Muriqi, ceza sahası yakaldığı birkaç önemli pozisyonda da iyi bitiriş yapamadı.

GARYY RODRIGUES'DEN HARİKA BİR GOL

Kanat akınlarına devam eden Fenerbahçe, aradığı golü 11. dakikada buldu. Maçın ilk dakikalarında fırtına gibi esen Garry Rodrigues, harika bir gol atarak Kadıköy'ü ayağa kaldırdı. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues, rakibini geçtikten sonra uzak mesafeden çok sert vurdu topu ağlara gönderdi.

MOSES GETİRDİ, ZANKA BİTİRDİ

Oyunun hemen başında adeta kale sahası önüne hapsolan Konyaspor, ileri çıkmakta oldukça zorlandı. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde, Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Victor Moses, dar alanda çok şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldı ve kale sahasına sert bir top yolladı. Savumadan seken top Zanka'nın önünde kalırken Danimarkalı savunmacı düzgün bir vuruşla skoru 2-0 getirdi.

KONYASPOR'DAN SÜRPRİZ GOL

Fenerbahçe adına maçta işler yolunda giderken, Konyaspor sürpriz bir gol buldu. Maçın 16. dakikasında Sağ kanattan Skubic'in ortasında ön direğe Ömer Ali ve Serdar Aziz birlikte hareketlendi. Son olarak deneyimli savunmacıya çarpan top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu.

OZAN TUFAN GELİŞİNE VURDU, GOL OLDU

Oyunda kontrolü bir an olsun elinden bırakmayan Fenerbahçe, 28. dakikada rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Ozan taşıdığı topu sol taraftaki Rodrigues'e aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasının hemen dışında bulunan Ozan'ı gördü, Ozan'ın topun gelişine sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş skoru 3-1' getirdi. Sarı-lacivertliler soyunma odasına iki farklı önde gitti.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

İkinci yarıda skorun vermiş olduğu rahatlıkla oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, top egzdirmeye çalıştı. Konyaspor zaman zaman etkili ataklar geliştirmeye çalışmasına rağmen, konuk ekip istediği sonucu sonucu alamadı. Bu arada Fenerbahçe'de Emre belözoğlu, 60'ta yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Sakatlanan Serdar Aziz ise 69'da oyundan çıktı ve yerine Sadık Çiftpınar girdi. Maçın 81. dakikasında ise Victor Moses, yerini Alper Potuk'a bıraktı.

LUIZ GUSTAVO İLK GOLÜNÜ ATTI

Oyunun son bölümde Konyaspor kalesine yeniden etkili gitmeye başlayan Fenerbahçe, 78. dakikada Luiz Gustavo iel skoru 4-1 yaptı. Konyaspor ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Volkan ağır davranınca Gustavo baskı yaptı ve topu kazanır kazanmaz şutunu yolladı. Savunmada Jevtovic'e de çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu. Bu gol, Gustavo'nun Fenerbahçe'de ilk golü olarak kayıtlara geçti.

VEDAT MURIQI, ZLATAN GİBİ ATTI

Karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sahneye çıktı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Muriqi topu sol ayağına alıp uzak mesafeden harika bir vuruş yaptı ve top kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlarla buluştu. Fenerbahçe 82. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Bu gol maçın skorunu belirledi ve Fenerbahçe rahat bir galibiyetle 3 puana ulaştı.

(Sporx)