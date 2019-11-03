Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 58. dakikada tecrübeli oyuncu Umut Bulut'tan geldi. Umut Bulut, kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı 34. maçta 11. kez ağları sarsmış oldu.

Bu sonucun ardından kazanması durumunda liderliğe yükselecek olan Fenerbahçe 2 galibiyetin ardından yenilgi aldı ve 17 puanda kaldı. Kayserispor ise ilk galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecekken, Kayserispor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(19) Alanyaspor

(18) Sivasspor

(17) Yeni Malatyaspor

(17) Fenerbahçe

(16) Trabzonspor

(16) Başakşehir

(16) Galatasaray

(15) Beşiktaş

(13) Konyaspor

ERSUN YANAL KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunu bozmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Tecrübeli teknik adam, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu.

Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodrigues ile Victor Moses'a şans verdi. Santrforda ise yine Vedat Muric görev yaptı.

NABIL DIRAR KADRODA

Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

Sakatlıkları devam eden Adil Rami ve Max Kruse, kadroda yer almadı.

BÜLENT UYGUN GERİ DÖNDÜ

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verdi.

KAYSERİ'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 9. haftasında 4-0 yenildikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Uygun, Fenerbahçe karşısında Rienstra, Hasan Hüseyin Acar ve Pedro Henrique'nin yerine Abdennour, Djedje ve Adebayor'a 11'de şans verdi

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahaya çıktı.

MOSES'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tuttu ve rakip kalede de tehlikeler yarattı ancak son vuruşlarda başarıyı sağlayamadı.

Sarı-lacivertlilerin devredeki ilk pozisyonu, 24. dakikada geldi. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Moses çok sert vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

KARAMBOL VE POZİSYONLAR!

Fenerbahçe, özellikle kanatları etkili kullanarak Kayserispor defansının açıklarını aradığı ilk yarının 38. dakikasında çok önemli bir pozisyonu daha gole çeviremedi.

Ceza sahasına gelen ortada Vedat Muriqi'in vuruşunda top önce kaleciye ardından direğe çarptı. Serdar, önünde kalan topa sert bir vuruş yaparken bu kez savunma çizgiden çıkarttı. Son olarak Rodrigues'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

RODRIGUES SON VURUŞU YAPAMADI!

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki en net pozisyonunda ise Garry rodrigues güzel taşıdığı topu ağlara göndermeyi başaramadı.

İlk yarının son dakikasında Muriqi'in indirdiği topla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues yakın mesafeden uygun durumda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. İki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

KAYSERİ UMUT İLE ÖNE GEÇTİ!

Karşılaşmanın 2. yarısında iki takım da değişiklik yapmadan başladı ve Fenerbahçe'nin daha kontrollü başladığı devrede golü Kayserispor buldu.

58. dakikada Mensah'ın şık ara pasında topla buluşan Umut Bulut kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE'DEN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 geriye düşmelerinin ardından oyuna müdahale etti.

Önce Victor Moses kenara gelirken, Deniz Türüç oyuna dahil oldu. Ardından 70. dakikada Emre Belözoğlu kenara gelirken, Tolga Ciğerci sahadaki yerini aldı.

ÖNCE DİREK, SONRA LUNG İZİN VERMEDİ!

Fenerbahçe değişikliklerin ardından rakip kaleye daha kalabalık gitmeye başladı ve üst üste pozisyonlar da buldu. Önce 71. dakikada kullanılan köşe vuruşunda seken top Gustavo'nun önünde kaldı. Brezilyalı yıldızın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Hemen sonrasında sağ kanattan gelen ortada top herkesi geçip arka direkteki Zanka'nın önünde kaldı. Danimarkalı savunmacının vuruşunda kaleci Lung izin vermedi. Pozisyonun devamında Hasan Ali uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak kaleci Lung bir kez daha gole engel oldu.

FENERBAHÇE'DEN SON DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son değişiklik hakkını 77. dakikada Zanka'yı kenara alıp, Mevlüt Erdinç'i oyuna sürerek kullandı.

Ancak Yanal'ın hamleleri sonuç vermedi ve Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği Kayserispor karşılaşmasından 1-0 yenik ayrıldı.

(Sporx)