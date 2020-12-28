Fenerbahçe stopere Laziolu Radu'yu getiriyor

Üç sezondur sürekli stoper bölgesine takviye yapan ancak bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, savunmaya kaliteli bir ismi kazandırmak için girişimlerine başladı. Sarı-Lacivertliler’in hedefi ndeki isim ise Lazio’nun tecrübeli Rumen stoperi Stefan Radu... İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe Radu’ya teklifte bulundu. Ancak Rumen savunmacı ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini belirtti. Haberde; 34 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda farklı bir senaryo yaşanabileceği kaydedildi.
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Fransız ekipleri Lille ve Lyon, gözünü Türkiye'ye dikti. Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Cenk Özkaçar gibi genç isimleri kadrosuna katan ekipler; Rıdvan Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Serkan Asan, Ersin Destanoğlu ve Mete Kaan Demir'i takibe aldı.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.