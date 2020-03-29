Fenerbahçe stoper için 3 aday belirledi: Palomino, Leo Santos ve Jemerson

Bu sezon stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon bu bölge için yapılacak transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 aday belirledi: Palomino, Leo Santos ve Jemerson.

Bu sezon stoper bölgesinde Serdar Aziz'in partnerini bulamayan ve o bölgeye orta saha oyuncusu Jailson'u monte eden Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertli kulübün bu bölge için 3 adayı var.

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer planlamasını şekillendirdi. Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe Yönetimi bu bölge için 3 isim belirledi: Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson.

Bu 3 ismin ortak noktası ise boşa çıkacak olmaları.

İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Bir başka stoper adayı ise Corinthians'ta forma giyen Leo Santos… 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da sezon sonu boşa çıkıyor.

Kanarya, listesine Fransız ekibi Monaco'da top koşturan Jemerson'u da ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız mücadeleci yönünün üst düzeyde olmasının yanı sıra topu oyuna sokuşlarda da çok başarılı. O da yazın serbest kalacak.

(Takvim)