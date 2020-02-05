Fenerbahçe yeni sezon için Steven Caulker ile anlaşma sağladı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan FFP gereği bonservis bedeli olmayan kaliteli oyuncular öncelikli olacak.
Sezon sonunda Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper Caulker'in menajerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse Falette'nin takımda kalmasıyla stoper transferini büyük ihtimalle kapatmış olacak.
BU SEZON ÇIKIŞTA
28 yaşında ve 1.91 boyundaki Caulker 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu...
Bu sezon 15 lig maçında forma giyen İngiliz stoper bu maçların 14'üne ilk 11'de çıktı. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler yaz ayı transfer döneminde kadroyu en kısa şekilde güçlendirmeyi planlıyor.
(Takvim)
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
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