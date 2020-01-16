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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 12:34
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 13:09

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir.

Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Damien Comolli istifa etti
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti.

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