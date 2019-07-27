  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:02
  • |
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:39

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Yann M'vila ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Yann M'vila ile görüşmelere başladı

Paylaş

Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.

Kanarya orta alana defansif yönü kuvvetli bir oyuncu transfer etmek için araştırmalarını sürdürüyor. L’Equipe gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, Saint Etienne’de forma giyen ön libero Yann M’Vila ile bir araya geldiğini ve ona cazip bir teklif sunduğunu iddia etti. St.Etienne’in Rubin Kazan’dan 7 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki 1.82 metre boyundaki orta saha oyuncusuna Comolli’nin 4 yıllık sözleşme, 3 milyon euro maaş ve bonuslar içeren bir öneride bulunduğu belirtildi. Fransız temsilcisinden yıllık 2.5 milyon euro kazanan M’Vila’nın teklife sıcak baktığı belirtildi. Comolli’nin St.Etienne yöneticileriyle ile haftaya görüşeceği kaydedildi.

(Star)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emre Mor lig başlamadan Florya'ya gelecek

title

Ölüme karşı inanç kardeşliği

title

Sturridge'de finansal engel

Kaçan Boğa, Sahiplerine Zor Anlar Yaşattı!

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de flaş transfer!
Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

Fenerbahçe devreye girdi
Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe devreye girdi

CİMBOM, Radamel Falcao’ya yoğunlaşırken ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Kjaer'den sonra o da geliyor
Kjaer'den sonra o da geliyor

Kjaer'den sonra o da geliyor

Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!

Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor
Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor

Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor

Savunmanın sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.

Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...
Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...

Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...

Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.

Lig başlamadan Florya'ya gelecek
Lig başlamadan Florya'ya gelecek

Lig başlamadan Florya'ya gelecek

Galatasaray'da Emre Mor belirsizliği sürüyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.