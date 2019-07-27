Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Yann M'vila ile görüşmelere başladı

Kanarya orta alana defansif yönü kuvvetli bir oyuncu transfer etmek için araştırmalarını sürdürüyor. L’Equipe gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, Saint Etienne’de forma giyen ön libero Yann M’Vila ile bir araya geldiğini ve ona cazip bir teklif sunduğunu iddia etti. St.Etienne’in Rubin Kazan’dan 7 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki 1.82 metre boyundaki orta saha oyuncusuna Comolli’nin 4 yıllık sözleşme, 3 milyon euro maaş ve bonuslar içeren bir öneride bulunduğu belirtildi. Fransız temsilcisinden yıllık 2.5 milyon euro kazanan M’Vila’nın teklife sıcak baktığı belirtildi. Comolli’nin St.Etienne yöneticileriyle ile haftaya görüşeceği kaydedildi.
(Star)
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Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.
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