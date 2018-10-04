Fenerbahçe UEFA maçı Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda? FB Spartak Trnava maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 224. maçını Slovakya’nın Spartak Trnava takımına karşı oynayacak. Sarı-lacivertli takım geride kalan 223 müsabakada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri 276 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 332 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? FB Spartak Trnava maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb deplasmanında ağır bir mağlubiyet almıştı. Süper Lig’de kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde galibiyet alarak en azından moral kazanmak istiyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek. Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Roman, Skrtel, H.Ali, Jailson, M.Topal(Eljif), Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Conka, Godal,Toth, Oravec, Cakhtang, Grendel, Rada, Jirka, Bakos

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın yayıncısı henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçında olduğu gibi mücadelenin beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Spartak Trnava'yı yakından tanıyalım

Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.

Teknik direktörlüğünü 48 yaşındaki Çek çalıştırıcı Radoslav Latal'ın yaptığı kırmızı-siyahlılar, Slovakya Ligi'nde geride kalan 10 hafta sonunda, 8 puanla 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava tarihlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Fenerbahçe, ayrıca Avrupa kupaları tarihinde de ilk kez bir Slovak temsilcisiyle mücadele edecek. Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz'ı da bulunduran Spartak Trnava'nın kadrosunda, piyasa değeri 1 milyon avronun üzerinde hiçbir oyuncunun bulunmaması da dikkati çekiyor. Kırmızı-siyahlılar maçlarını Trnava şehrindeki 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyor.

BİLET FİYATLARI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için 30 Eylül Pazar günü satışa çıkarıldı.

FB Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerinin 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren temin edebilen biletlerin genel satışının ise 2 Ekim Salı günü başladı.

Maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Fenerium Üst H-I Blok: 130 lira.

Fenerium Alt H Blok: 230 lira.

Fenerium Alt G Blok: 270 lira.

Fenerium ALT F Blok: 325 lira.

Futbolcular faturayı Comolli'ye kesti! 'Kalitesi yetersiz'

Fenerbahçe’de sezona yapılan kötü başlangıç, Phillip Cocu’yu hedef adam haline getirdi. Ancak Sarı-Lacivertli futbolcuların Samandıra’daki sohbetlerinde, her şeyin sorumlusu olarak vasat transferlere imza atan Damien Comolli gösteriliyor.

Şampiyonlar Ligi’ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi’nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1’lik hezimetle başlandı... Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe’de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi. Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü. Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.

‘Kaliteleri yetersiz’

Samandıra’da Sarı-Lacivertli futbolcuların kendi aralarında yaptığı değerlendirmelerde faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye kestikleri iddia edildi! Oyuncular, Comolli’nin transferlerde büyük hatalar yaptığı görüşünde. Özellikle performanslarıyla çok eleştirilen Diego Reyes, Jailson ve Michael Frey gibi isimlerin Fenerbahçe kalitesinde olmadığı fikrinin, takım içerisinde yükses sesle dile getirildiği öne sürüldü.

Fenerbahçe için Sinisa Mihajlovic iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun koltuğu sallanırken gündeme bir iddia daha geldi. Fenerbahçeli yöneticilerin Sinisa Mihajlovic ile görüşmelere başladıkları öne sürüldü.

Hem ligde hem de Avrupa'daki kâbus gibi geçen günleri Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırarak bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de hoca listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer alıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Sırp çalıştırıcı Sinisa Mihajlovic ile görüşmeler başladı. 49 yaşındaki hocayla görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yapıyor.

İTALYA'DA DEVLERİ ÇALIŞTIRDI

Başkan Ali Koç, çalıştığı her kulüpte futbolcuları üst seviyeye taşımasıyla tanınan Mihajlovic'i takımın başına getirmek istiyor. Comolli, şu anda boşta olan Sırp teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Genellikle çalıştırdığı takımlarda 4-3-3 sistemini tercih eden 49'luk hoca için kesenin ağzı açıldı. Girişimler, milli arada daha da hızlanacak. Mihajlovic, Fiorentina, Milan ve Torino gibi İtalyan devlerini çalıştırmıştı.