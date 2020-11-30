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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:44
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Fenerbahçe Sosa için ne umdu, ne buldu?

Fenerbahçe Sosa için ne umdu, ne buldu"

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Jose Sosa, Beşiktaş maçında da yaptığı pas hataları sonrası 45 dakikada kenara geldi. Arjantinli, bir diğer eski takımı Trabzonspor'a karşı da benzer bir performansla oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve çok şey beklediği isimlerden biir olan Jose Sosa, bir büyük maçta daha performansıyla sınıfta kaldı.

Maça oldukça temposuz başlayan Jose Sosa, ilk 45 dakikada 50 kez topla buluştu. Sosa, 39 kez pas verirken 29'un başarılı oldu ama tam 10 pas hatası yaptı. Özellikle, paslarının kısa düşmesi ve oyun kurulumunda yapılan bu pas hatalarının Beşiktaş'ın direkt hızlı hücumlarına dönüşmesi dikkat çekti.

Sosa, hücum açısından kornerdeki ortasıyla 1 kilit pas vermiş oldu.

Arjantinli oyuncu, ilk devre sonunda yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA SINIFTA KALDI

Jose Sosa, Trabzonspor maçında da benzer kötü performansıyla 45. dakikada oyundan alınmıştı. Eski takımına karşı Arjantinli oyuncu, 35 pas vermiş ve bunların sadece 25'inde isabet sağlamıştı. Sosa ofansif anlamda sıfır çekerken, savunmada ise sadece 1 kez top çalmıştı.

SOSA, 90 DAKİKAYI ÇIKARAMIYOR

Jose Sosa, Süper Lig'de geride kalan 10 maçın 9'unda görev aldı ve sadece Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Sosa, bu 9 maçın sadece 2'sinde 90 dakika süre aldı. İlk hafta oynanan Rizespor maçında sonradan oyuna girdi. Sosa, 7 maçta bitiş düdüğü çalmadan kenara geldi.

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