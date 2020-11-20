Fenerbahçe son 37 maçta Gençlerbirliği'ne sadece 3 kez yenildi

İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Rekabetteki son 8 lig maçından 6'sını kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 163 gole, Gençlerbirliği 97 golle karşılık verdi.
- FENERBAHÇE SON 37 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 37 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 8'inde berabere kaldı.
- GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 29-3, gol sayısında da 106-41 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.
Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.
- EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, geçen sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.
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