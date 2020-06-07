Fenerbahçe, sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor

Sarı-Lacivertli takım, Wydad Casablanca ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor.
Zamalek ile yarışıyor
Oyuncuyu Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'in de kadrosuna katmak girişimlere başladığı ve transferde Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi.
13 maç, 6 gol
2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti. Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.
900 bin Euro
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin Euro.
(Ajansspor)
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