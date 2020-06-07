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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 17:14
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Fenerbahçe, sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor

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Hasan Ali Kaldırım ile ayrılık kararı alan Fenerbahçe, Fas 1. Ligi ekiplerinden Wydad Casablanca ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Lacivertli takım, Wydad Casablanca ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor.

Zamalek ile yarışıyor

Oyuncuyu Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'in de kadrosuna katmak girişimlere başladığı ve transferde Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi.

13 maç, 6 gol

2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti. Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.

900 bin Euro

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin Euro.

(Ajansspor)

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