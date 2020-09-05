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  • Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:27
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Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta yayınlanacak" Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda"

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süperlig'in iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe Sivasspor maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Her iki takımda bulunacak muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Sivasspor hangi kanalda olduğu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Süperlig'in ses getiren takımlarından olan Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Antalya'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor arasında kıyasıya rekabet yaşanacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süperlig'in iddialı takımlarından olan Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı bugün saat 21:00'de yapılacak. Maç Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yer alacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fleix, Gradel, Ninga, Yatabare

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON MESAİSİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30´da ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın The Land of Legends Cup final maçında Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor´la karşılaşacak. Mücadele 21.00´de başlayacak

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