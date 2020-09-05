Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Sivasspor hangi kanalda olduğu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Süperlig'in ses getiren takımlarından olan Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Antalya'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor arasında kıyasıya rekabet yaşanacak.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Süperlig'in iddialı takımlarından olan Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı bugün saat 21:00'de yapılacak. Maç Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yer alacak.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fleix, Gradel, Ninga, Yatabare
FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON MESAİSİ
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30´da ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın The Land of Legends Cup final maçında Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor´la karşılaşacak. Mücadele 21.00´de başlayacak
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.