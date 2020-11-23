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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:17
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Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçına hazır

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçına hazır

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AA

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almadı.

Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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