Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçına hazır

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almadı.
Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarın stadyuma girmesine izin verdi.
Fransa Milli Takım'ın ve Barcelona'nın 26 yaşındaki futbolcusu Samuel Umtiti, vegan olduğundan beri harika hissettiğimi açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi.