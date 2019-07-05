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Fenerbahçe, Simon Kjaer transferini bitirdi

Fenerbahçe, Simon Kjaer transferini bitirdi

Simon Kjaer’i kiralamak için Sevilla’ya 2 milyon Euro ödeyecek Fenerbahçe, başarılı futbolcuya da yıllık 2.7 milyon Euro maaş ödeyecek.

Yeni sezonda kâbus dolu günler yaşamak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. Özellikle de savunma hattındaki problemi gidermek isteyen Sarı-Lacivertliler, eski futbolcusu Kjaer’i tekrar alabilmek için çalışıyor. Skrtel’in ayrılmasından sonra bu boşluğu Danimarkalı futbolcu ile doldurmak isteyen Sportif Direktör Comolli büyük mesafe kat etti.

2 YIL ÖNCE 12.5 MİLYON EURO

İki yıl önce 12.5 milyon euroya Sevilla’ya giden Kjaer takımda mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini söyleyince, İspanyol kulübü 2021 yılına kadar anlaşması olan 30 yaşındaki oyuncusu satışa çıkardı. Sevilla’nın kapısını ilk çalan Fenerbahçe oldu. İki hafta önce İstanbul’a gelip Sarı-Lacivertli yönetim ile görüşen Kjaer ile anlaşma sağlandı. Şİmdi sıra Sevilla ile pazarlığa geldi.

MENAJER BECK: KİRALAYIN

Kjaer’in menajeri Mikkel Beck, Sevilla’ya “Fenerbahçe, futbolcumu kiralamak istiyor” dedi. İspanyollar ise kiralama bedeli olarak önce 3 milyon euro istedi, sonra 2 milon euroya düştü. Bu rakama “Evet” diyen Fener, Kjaer’e de yıllık 2.7 milyon euro teklif etti. La Liga, Avrupa Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa’da 37 maça çıkan Danimarkalı yıldızın transferi, pazartesi gününe kadar açıklanacak.

(Star)

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