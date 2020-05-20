Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya!

Sezona yaptığı transferle şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor... Hem FFP hem de koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz tablo sonucu yıldız futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe gözünü genç futbolculara dikti. Yeni teknik direktör arayışlarına liglere verilen arada hız veren Sarı Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun da yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği kötü performans sonrasında Fenerbahçe, lige büyük ölçüde havlu atmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan sarı-lacivertliler, ilk etapta teknik direktörünü belirlemek istiyor.

Bu kapsamda Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica, Erol Bulut gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin, son olarak İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile de anlaşamadığı ifade edilmişti.

Gerek FFP gerekse virüsün oluşturduğu olumsuz mali tablodan etkilenen Sarı Kanarya, transfer sezonunun girmesiyle birlikte birçok değişikliğe gidecek.

YILDIZLAR GİDİYOR 'ALTYAPI' GELİYOR

Bu kapsamda yıldız oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, gidecek isimlerin yerini altyapıdan doldurmayı planlıyor.

2020-21 sezonu için tüm planlarını şampiyonluk üstüne yapan Fenerbahçe, ciddi bir potansiyelle öne çıkıyor. Sarı-lacivertli takım Dereağzı'ndaki genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, 2020-21 sezonu için mutlaka şampiyonluk istiyor. Bu konuda A takımı için çalışmalar hızla devam ederken, kulübün elinde önemli bir potansiyel bulunuyor.

Ekonomik konuları dikkate alan sarı-lacivertliler, bu nedenle genç ve altyapılardan yetişen yıldızlara değer veriyor. Son dönemde de altyapıda ciddi hamleler yapan Fenerbahçe'de tam 21 ayrı özel isim güçlü bir 'genç oyuncu' havuzu oluşturuyor.Başta mevcut A takım kadrosu olmak üzere kiralık ve Dereağzı'ndaki gençlerle Fenerbahçe, gelecek açısından umut vaat ediyor. Özellikle A takımda bazı isimler öne çıkıyor:

ALTAY BAYINDIR

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen '1' numarayı kaptı. Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in geleneğini sürdürüyor. Hataları olsa da gelişime çok açık. Stili, David De Gea'ya benzetiliyor. İnsan olarak da kişisel gelişime önem veriyor.

FERDİ KADIOĞLU

20 yaşındaki orta saha, 2 sezondur Fenerbahçe'de ve potansiyeli biliniyor. Emre Belözoğlu başta olmak üzere şu an kulüpteki herkesin beklentisi büyük. Esas yeri ofansif oyun kurucu. Hollanda Milli Takımı da yakından takip ediyor. Eljif Elmas'taki gibi yüksek bonservis kazandırması bekleniyor.

MURAT SAĞLAM

Geçen sezon gelen 22 yaşındaki sağ bek Murat Sağlam özellikle sezon başı kampında dikkat çekmişti. Ancak sezon içinde aradığı forma şansını bulamadı. Sağ açıkta da oynayabilen Murat, kupa maçlarında istekli göründü.

GÖZLER BARIŞ ALICI'DA

Sarı-lacivertlilerin bir başka Altınordu transferi Barış Alıcı da beğenilen isimlerden. 22 yaşındaki futbolcu, ilk geldiği sezon potansiyelini belli etti. Phillip Cocu dönemi istediği gibi geçmedi. Bu sezon Belçika'da Westerlo'da oynaması hem oyun görüşünü geliştirdi hem de tecrübe sağladı. Sağ açık ve sol açık oynayabiliyor.

ALLAHYAR MERAKI

Sezon başında büyük umutlarla İran'dan gelen Allahyar Sayyadmanesh, şu an tam anlamıyla kendini gösteremedi. 19 yaşındaki forvet sezonun ilk yarısında İstanbulspor'da kiralık oynadı. İranlı futbolcu; forvet, sağ açık ve sol açık oynayabiliyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Sarı-lacivertlilerin altyapıdan yetişen bir diğer genç yeteneği de Muhammed Gümüşkaya oldu. 19 yaşındaki futbolcu yeteneğiyle dikkat çekiyor. Adeta çok yönlü olan Muhammed, sol bek, sol açık, sağ açık ve ofansif oyun kurucu olarak oynayabiliyor. Sol ayağı herkes tarafından çok beğeniliyor. Takımın önemli isimleri Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de favori isimlerinden. Muhammed, Ömer Faruk'la beraber büyük bir potansiyel olarak nitelendiriliyor.

OĞUZ KAĞAN'A EMRE ONAYI

Son yıllarda Fenerbahçe altyapısından yetişen bir diğer önemli isim Oğuz Kağan Güçtekin.. Şu anda Çaykur Rizespor'da kirada oynayan Oğuz Kağan, yakından izleniyor. 21 yaşındaki orta saha Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği ve artık takımda görmek istediği bir isim. 6 numarada oynayan genç yıldız, pas oyununda çok etkili ve iki ayağını da kullanabiliyor. Oğuz Kağan, Aykut Kocaman'a göre çok iyi bir joker ve vizyonu çok yüksek bir oyuncu.

OĞUZ KAĞAN'A EMRE ONAYI

Son yıllarda Fenerbahçe altyapısından yetişen bir diğer önemli isim Oğuz Kağan Güçtekin.. Şu anda Çaykur Rizespor'da kirada oynayan Oğuz Kağan, yakından izleniyor. 21 yaşındaki orta saha Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği ve artık takımda görmek istediği bir isim. 6 numarada oynayan genç yıldız, pas oyununda çok etkili ve iki ayağını da kullanabiliyor. Oğuz Kağan, Aykut Kocaman'a göre çok iyi bir joker ve vizyonu çok yüksek bir oyuncu.

BERKE ÖZER

Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Berke Özer de bu isimlerden bir tanesi. 19 yaşındaki kaleci, Altınordu çıkışlı. Başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm kulüpte çok seviliyor. Aynı zamanda çok iyi bir Fenerbahçeli olan Berke, Volkan Demirel tarafından çok beğeniliyor. ,Belçika'da Westerlo'da maç temposunu kazandı. Sarı-lacivertli kulüp genç eldiveni ilerleyen dönemde kullanmak istiyor. En bariz özellikleri de iki ayağını kullanması ve topu oyuna çok iyi sokması.

YENİ TUNCAY: İSMAİL

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk transfer genç oyuncu İsmail Yüksek ile geldi. 3. Lig temsilcisi Gölcükspor'dan alınan 21 yaşındaki orta sahaya; taşıdığı potansiyel, Fenerbahçe taraftarı olması ve hırslı yapısıyla 'Yeni Tuncay Şanlı' benzetmeleri yapıldı.

8 VE 10 NUMARA

Orta saha merkezde oynayan İsmail, her iki ayağını da kullanabiliyor. Tipik bir 8 numara olan genç yetenek, 10 numara bölgesine de geçebiliyor. Özellikle savunma arkalarına attığı milimetrik paslarla biliniyor. Uzaktan şutları ise diğer artısı. Fenerbahçe scout ekibi de İsmail Yüksek'i özel olarak izledi ve tam not verdi. Çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan genç yıldız adayı, yeni sezonda Kadıköy'de olacak. (A Spor)