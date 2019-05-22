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Fenerbahçe sezonun son maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe sezonun son maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in son haftasında pazar günü sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, bir günlük aranın ardından Antalya mesaisine, Can Bartu Tesisleri’nde başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleştirilen idmanda Erzurumspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

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